Erzgebirge: Mercedes-Fahrerin verletzt sich leicht

Eine 76-Jährige war mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und hatte einen Baum touchiert.

Wünschendorf.

Leichte Verletzungen hat sich die Fahrerin eines Mercedes bei einem Unfall nahe Wünschendorf zugezogen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag berichtet, war die 76-Jährige mit ihrem Fahrzeug am 26. Juni gegen 11.45 Uhr auf der Augustusburger Straße (Staatsstraße 223) in Richtung des Pockau-Lengefelder Ortsteils Wünschendorf unterwegs. In der Folge kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst einen Baum und kollidierte anschließend mit einem weiteren Baum, an dem der Mercedes letztlich zum Stehen kam. Das Fahrzeug war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Konkrete Angaben zum entstandenen Sachschaden lagen noch nicht vorm, heißt es in der Polizeimeldung abschließend. (bz)