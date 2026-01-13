Erzgebirge: Mit dem Klang der Zither in die Welt hinaus

Das Freiberger Duo Zitherklang gastiert am 18. Januar in der Böttcherfabrik in Pobershau.

Das Duo Zitherklang aus Freiberg ist am 18. Januar in der Böttcherfabrik in Pobershau zu Gast. Musikalisch begeben sich Birgit Weber und Tobias Duteloff in diesem Neujahrskonzert auf eine Reise mit Eindrücken „aus bekannten und unbekannten, nahen und fernen Ländern, Kulturen und musikalischen Epochen“, heißt es in der Ankündigung. Auch...