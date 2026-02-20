„Wenn’s draußen wieder schneit“: Freiberger Duo Zitherklang singt und musiziert im Winterclip

Freiberg
Das Freiberger Duo Zitherklang zeigt die Silberstadtloipe in einem Youtube-Video zum „Schneeschuhfahrermarsch“ von Anton Günther. Derzeit reicht der Schnee allerdings nicht fürs Spuren aus.
Der Schnee hat Freiberg erneut eingepudert, doch für das Spuren der Silberstadtloipe reicht die weiße Pracht derzeit (noch) nicht. Wer in Erinnerungen schwelgen will: Ein kurzer Youtube-Clip bringt romantische Winteraufnahmen und volkstümliche Musik zusammen. „Schneeschuhfahrermarsch“ heißt das dreiminütige Video – und es erklingt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.