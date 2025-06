Erzgebirge: Mit dem Wartburg zur Oldtimerschau

Am Pfingstsamstag kommen wieder die Oldtimer nach Lauta. Mit dabei ist auch ein Wartburg 1.3 samt Wohnanhänger.

Für die meisten blieb der Wartburg 1.3 in der DDR unerschwinglich. Das Fahrzeug mit Volkswagenmotor kostete kurz vor der Wende weit über 30.000 Mark. Lothar Fritzsche besitzt seinen „1.3er“ noch nicht so lange, und er war natürlich günstiger. Zur 18. Oldtimerschau am Pfingstsamstag auf dem Pferdegöpel in Lauta wird er damit samt...