Erzgebirge: Polizei greift gleich mehrere straffällige Männer am Grenzübergang auf

Straf- und Haftbefehle gegen mehrere Autofahrer haben die Polizei auf den Plan gerufen. Das Stoppen der Autofahrer hatte mehrere Gründe.

Am Grenzübergang in Reitzenhain hat die Polizei am 7. November einen zur Strafvollstreckung ausgeschriebenen Mann gestoppt. Seine Überprüfung ergab, dass ein Strafbefehl gegen ihn vorliegt. Grund: Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 32-Jährige Rumäne konnte die Strafe von mehr als 880 Euro zahlen und weiterfahren. Bereits am 6. November wurde ein...