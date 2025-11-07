Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Am Grenzübergang Reitzenhain stieß die Polizei auf Männer, die noch offene Geldstrafen hatten.
Am Grenzübergang Reitzenhain stieß die Polizei auf Männer, die noch offene Geldstrafen hatten. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Am Grenzübergang Reitzenhain stieß die Polizei auf Männer, die noch offene Geldstrafen hatten. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Am Grenzübergang Reitzenhain stieß die Polizei auf Männer, die noch offene Geldstrafen hatten. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Marienberg
Erzgebirge: Polizei greift gleich mehrere straffällige Männer am Grenzübergang auf
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Straf- und Haftbefehle gegen mehrere Autofahrer haben die Polizei auf den Plan gerufen. Das Stoppen der Autofahrer hatte mehrere Gründe.

Am Grenzübergang in Reitzenhain hat die Polizei am 7. November einen zur Strafvollstreckung ausgeschriebenen Mann gestoppt. Seine Überprüfung ergab, dass ein Strafbefehl gegen ihn vorliegt. Grund: Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 32-Jährige Rumäne konnte die Strafe von mehr als 880 Euro zahlen und weiterfahren. Bereits am 6. November wurde ein...
