Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Marienberg. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Marienberg. Bild: Marijan Murat/dpa
Marienberg
Erzgebirge: Polizei sucht Unfallzeugen
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Der Verursacher des Unfalls in Marienberg hat sich vom Ort des Geschehens entfernt.

Marienberg.

Die Polizei in Marienberg sucht Zeugen eines Unfalls, dessen Verursacher sich unerlaubt vom Ort des Geschehens entfernt hat. Passiert ist das Ganze demnach im Zeitraum zwischen dem 25. August, 18 Uhr, und dem 26. August, 6 Uhr, auf der Straße „Vor der Stadt“ in Marienberg, vor dem Hausgrundstück 1. Ein unbekanntes Fahrzeug war auf besagter Straße unterwegs und wendete vermutlich in Höhe Wiesenweg. Dabei stieß das Fahrzeug gegen den Gartenzaun der Grundstückseigentümerin. Die vorläufige Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Marienberg zu melden. Dies ist unter der Telefonnummer 03735 6060 erreichbar. (bz)

