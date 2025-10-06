Erzgebirge: Polizei sucht Unfallzeugen

In Lauterbach und Marienberg haben sich Unfälle ereignet, zu denen Hinweise gesucht werden.

Die Polizei sucht Zeugen zweier Unfälle. Ein weißer oder silberner Pkw stieß am 30. September zwischen 14.05 und 14.10 Uhr in Höhe der Scheffelstraße 6 in Marienberg beim Ein- oder Ausparken gegen einen braunen VW Sharan. Sachschaden: mindestens 4500 Euro. Am 2. Oktober gegen 7.35 Uhr ereignete sich zwischen Lauterbach und Kalkwerk ein...