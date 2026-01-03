Erzgebirge: Skoda-Fans trotzen gemeinsam dem Winter

Sie sind wie eine große Familie: Skoda-Fans aus ganz Deutschland und darüber hinaus haben sich am Samstag am Katzenstein getroffen. Unter ihnen: Einer, der die Farbe Grün liebt.

Es herrschen Minusgrade. Ein eisiger Wind pfeift um die Ohren. Und dennoch, die Skoda-Fans sind sich einig: Perfektes Wetter für das diesjährige Wintertreffen am Katzenstein in Pobershau. Glühwein und Roster helfen gegen die Kälte. Der helle Schnee setzt die getunten Fahrzeuge perfekt in Szene. Es herrschen Minusgrade. Ein eisiger Wind pfeift um die Ohren. Und dennoch, die Skoda-Fans sind sich einig: Perfektes Wetter für das diesjährige Wintertreffen am Katzenstein in Pobershau. Glühwein und Roster helfen gegen die Kälte. Der helle Schnee setzt die getunten Fahrzeuge perfekt in Szene.