MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Huskys, Schlitten, Roster: Dieses Rennen im Erzgebirge lässt die Herzen von Tier und Mensch höher schlagen

Teilnehmer Maik Thomßen mit einem seiner Huskys.
Teilnehmer Maik Thomßen mit einem seiner Huskys. Bild: Georg Müller
Organisator Erhard Feickert ist froh, dass das Wetter mitspielt.
Organisator Erhard Feickert ist froh, dass das Wetter mitspielt. Bild: Georg Müller
Zahlreiche Fans beobachten das Renngeschehen.
Zahlreiche Fans beobachten das Renngeschehen. Bild: Georg Müller
Huskys warten auf ihren Einsatz.
Huskys warten auf ihren Einsatz. Bild: Georg Müller
Teilnehmer Maik Thomßen mit einem seiner Huskys.
Teilnehmer Maik Thomßen mit einem seiner Huskys. Bild: Georg Müller
Organisator Erhard Feickert ist froh, dass das Wetter mitspielt.
Organisator Erhard Feickert ist froh, dass das Wetter mitspielt. Bild: Georg Müller
Zahlreiche Fans beobachten das Renngeschehen.
Zahlreiche Fans beobachten das Renngeschehen. Bild: Georg Müller
Huskys warten auf ihren Einsatz.
Huskys warten auf ihren Einsatz. Bild: Georg Müller
Marienberg
Huskys, Schlitten, Roster: Dieses Rennen im Erzgebirge lässt die Herzen von Tier und Mensch höher schlagen
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das diesjährige Schlittenhunderennen erlebte am Samstag in Seiffen seinen Auftakt. Mit dabei war einer, der sich in Sachen Huskys bestens auskennt und sehr viel Geld in sein Hobby steckt.

Wie sieht der perfekte Schnee aus, um ein Schlittenhunderennen im Erzgebirge abzuhalten? Auf jeden Fall schon Mal nicht so pappig, wie am diesem Tag. Knapp 40 Teilnehmer gehen nach und nach an den Start. Sie stehen auf Ski oder auf Schlitten, die meisten lassen sich von Huskys ziehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
19.02.2026
4 min.
Von Schlittenhunderennen bis Gesellschaftstanz: So vielfältig wird das Wochenende im Erzgebirge
Auf dem Gelände des Waldgasthofes „Bad Einsiedel“ in Seiffen findet am Wochenende ein internationales Schlittenhunderennen statt.
Wegen der Witterung hing das Schlittenhunderennen in Seiffen lange am seidenen Faden. Jetzt steht fest: Es findet statt. Wohin sich im Erzgebirge außerdem ein Abstecher lohnt.
unseren Redakteuren
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
07.02.2026
4 min.
Mini-Rodel-WM in Seiffen: So geht „Bergauf-Rodeln“ im Erzgebirge per Skilift
Update
Manuel Lorenz lässt sich mit einem Schlitten am Schlepplift in Seiffen bergauf ziehen.
Schlittenfahren ohne schweißtreibendes Hochstapfen: An mehreren Skiliften im Erzgebirge geht es für Rodler inzwischen per Lift bergauf. In Seiffen wird der neue Spaß am Freitag gleich zur Bühne – mit Mini-Rodel-WM und anschließender Aprés-Rodel-Party. Vier Beispiele aus der Region, die Rodlern das Leben leichter machen.
unseren Mitarbeitern
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
Mehr Artikel