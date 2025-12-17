MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge erhalten eine Spende von der Energieversorger-Gruppe Envia M.
Die Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge erhalten eine Spende von der Energieversorger-Gruppe Envia M. Bild: Silas Stein/dpa
Die Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge erhalten eine Spende von der Energieversorger-Gruppe Envia M.
Die Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge erhalten eine Spende von der Energieversorger-Gruppe Envia M. Bild: Silas Stein/dpa
Marienberg
Erzgebirge: Spende für Weihnachtsfeier geht an Sozialbetriebe
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Energieversorger-Gruppe Envia M würdigt gemeinnütziges Engagement.

Die Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge erhalten 750 Euro zur Ausrichtung einer Weihnachtsfeier für die Kinder und Jugendlichen des Kinderheims im Pockau-Lengefelder Ortsteil Lippersdorf. Das hat die Energieversorger-Gruppe Envia M mitgeteilt. Sie würdigt nach eigenen Angaben traditionell in der Adventszeit soziale Vereine und Einrichtungen für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
22.10.2025
1 min.
Erzgebirge: Greifvogel verendet in Tellerfalle
Bei dem in einer Tellerfalle verendeten Vogel handelt es sich vermutlich um einen Bussard.
Kinder haben das Tier in Lippersdorf gefunden.
Babette Zaumseil
09.12.2025
1 min.
Grundschule in Remse und Verein in Lichtenstein erhalten Spenden
Eine derartige Geschwindigkeitstafel soll auch in Remse installiert werden.
Eine Geschwindigkeitstafel vor der Schule soll her. In Lichtenstein werden Familien unterstützt. Wer die Spenden übergeben hat.
Lutz Kirchner
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
Mehr Artikel