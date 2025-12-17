Erzgebirge: Spende für Weihnachtsfeier geht an Sozialbetriebe

Marienberg
Die Energieversorger-Gruppe Envia M würdigt gemeinnütziges Engagement.
Die Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge erhalten 750 Euro zur Ausrichtung einer Weihnachtsfeier für die Kinder und Jugendlichen des Kinderheims im Pockau-Lengefelder Ortsteil Lippersdorf. Das hat die Energieversorger-Gruppe Envia M mitgeteilt. Sie würdigt nach eigenen Angaben traditionell in der Adventszeit soziale Vereine und Einrichtungen für...
