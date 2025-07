Erzgebirge: Straße demnächst abschnittsweise gesperrt

In Niederschmiedeberg und zwischen Steinbach und Mittelschmiedeberg finden Arbeiten statt.

Die Kreisstraße 8155 ist in den nächsten Wochen in Niederschmiedeberg und bei Steinbach abschnittsweise gesperrt. Zunächst betrifft das ab 14. Juli den Bereich zwischen Boden/Hirschleithe und dem Abzweig Schindelbach. Dort wird laut Mitteilung eine Wehranlage abgerissen, und es erfolgen bis Monatsende Arbeiten am Mühlgraben. Die Restarbeiten...