Erzgebirge: Zoll findet sechsstellige Summe in Weinkühlschrank

Der Fahrer eines Fahrzeugs mit niederländischen Kennzeichen gab in Reitzenhain am Grenzübergang an, nur etwas über 50 Euro in seiner Hosentasche dabei zu haben.

Reitzenhain. Bargeld im Gesamtwert von mehr als 124.000 Euro, versteckt in einem kleinen Weinkühlschrank, haben Zöllner am Abend des 4. Juni in Reitzenhain entdeckt. Wie das Hauptzollamt Erfurt am Dienstag mitteilt, kontrollierte der Zoll am Grenzübergang das Fahrzeug mit niederländischen Kennzeichen eines 40-Jährigen. Auf die Frage nach mitgeführten Zahlungsmitteln gab der Mann an, nur etwas über 50 Euro in seiner Hosentasche dabei zu haben.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Zöllner einen originalverpackten kleinen Weinkühlschrank im Kofferraum, dessen Verpackung bereits beschädigt war. Der Mann gab an, den Kühlschrank als Retourware von der Slowakei wieder zurück in die Niederlande transportieren zu wollen. Ob sich Gegenstände in dem Kühlschrank befänden, konnte der 40-Jährige den Zöllnern nicht sagen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Ganz leer war der Kühlschrank in dem niederländischen Fahrzeug tatsächlich nicht: Die Zöllner entdeckten darin mehrere Bargeldpakete mit besagten mehr als 124.000 Euro. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Das Bargeld und der Kühlschrank wurden als Beweismittel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Dresden, heißt es in der Mitteilung abschließend. (bz)