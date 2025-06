Erzgebirge: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der B 101

Ein 18-Jähriger ist bei Forchheim mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen.

Forchheim.

Zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Sonntagabend bei Forchheim ereignete. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilt, war ein 18-jähriger Fahranfänger gegen 20.25 Uhr auf der Bundesstraße 101 von Forchheim kommend in Richtung Pockau mit seinem BMW unterwegs. In einer Linkskurve verlor der 18-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, das nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Schutzplanke stieß. Sowohl der 18-Jährige als auch sein 17-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 12.000 Euro, wobei am BMW Totalschaden entstand, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. (bz)