Erzgebirge: Zwei Straßen werden gesperrt

Unter anderem wird in Deutschneudorf die Trinkwasserleitung erneuert.

Zwei Straßen sind in den kommenden Tagen in der Region gesperrt. Zum einen betrifft das die Straße zwischen Großrückerswalde und Wolkenstein. Vom 7. bis voraussichtlich 9. April erfolgen dort Baumfäll- und -pflegearbeiten. Dafür ist der Verkehrsweg von 8 bis 15 Uhr dicht. Zum anderen wird in Deutschneudorf die Talstraße zwischen den Nummern...