Erzgebirger vor Gericht – „Mir kam er richtig sexbesessen vor“

Der Angeklagte soll eine Frau sexuell genötigt und belästigt haben. Für ihn ist es nicht der erste Fall dieser Art. Aber auch die Geschädigte hat eine Vorgeschichte.

Als sich Verteidiger, Staatsanwalt und Richter für ein Rechtsgespräch kurz zurückzogen, wurde es am Marienberger Amtsgericht laut – doch nicht etwa im Gerichtssaal, sondern davor. Dort sollten der Angeklagte und die Geschädigte während der Verhandlungspause warten. Um was ging es da?