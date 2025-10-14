„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben

Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.

Mirco Dost schaut in der Adventszeit gern in die Fenster anderer Leute. Wenn er eine leuchtende Fichte sieht, gibt ihm das Hoffnung. Dann weiß er, dass die Menschen seine Arbeit zu schätzen wissen. Mirco Dost schaut in der Adventszeit gern in die Fenster anderer Leute. Wenn er eine leuchtende Fichte sieht, gibt ihm das Hoffnung. Dann weiß er, dass die Menschen seine Arbeit zu schätzen wissen.