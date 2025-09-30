Es funkelt und leuchtet: Neues Amethystgewölbe im Schloss Wolkenstein soll Besuchermagnet werden

Marienberg
33 ganz besondere Amethyste werden im Museum gezeigt. Zwei Sammler haben sie der Stadt Wolkenstein überlassen. Der Weg zur neuen Schau verlief jedoch nicht gerade reibungslos.
29 mundgeblasene Glashauben, jede hat einen Wert von 500 Euro: Für das neue Amethystgewölbe im Schloss Wolkenstein hat die Stadt viel Geld ausgegeben. Die ersten Besucher der offiziellen Einweihung am Montag finden: Das hat sich gelohnt.
