„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt

Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.

Ein Mann in blauer Jacke steckt kurz seinen Kopf durch die Tür. Ob denn geöffnet sei, will er wissen. Bärbel Mäke winkt ab. An diesem Abend hat sie in dem kleinen Tante-Emma-Laden im Heidersdorfer Oberdorf nur kurz das Licht angemacht, um nach dem Rechten zu schauen.