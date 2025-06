Fahrgäste in Pockau-Lengefeld verärgert: Kein Bus, kein Hinweis auf Fahrplanänderung

Eine Straßensperrung in Pockau hat einen Umleitungsfahrplan zur Folge. Der aber wurde zu Beginn nicht kommuniziert. Doch auch gut zwei Wochen später gibt es noch immer Irritationen bei Fahrgästen.

Noch bis 20. Juni soll die Lengefelder Straße in Pockau kurz hinter der Marterbüschelkreuzung in Richtung Lengefeld gesperrt bleiben. Grund ist der Breitbandausbau. Dieser Umstand hat einen geänderten Busfahrplan etwa der Linie 400 (Annaberg-Dresden) zur Folge. Der wurde den Fahrgästen zu Beginn der Sperrung am 19. und 20. Mai jedoch...