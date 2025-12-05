„Fest der kleinen Sterne“ in Lengefeld sammelt Geld für Sternenkinder-Grabplatz

Im Erzgebirge soll eine weitere Ruhestätte für Sternenkinder entstehen. Was es mit dem „Fest der kleinen Sterne“ auf sich hat und wo der Grabplatz geplant ist.

Sternenkinder, also vor oder bei Geburt verstorbene Kinder, sind auch heute noch ein Tabuthema, weiß Linda Heidrich aus eigener Erfahrung. Das Leid der betroffenen Familien ist groß. Um so unverständlicher ist es, wenn Bekannte mit Kommentaren reagieren wie: „Du bist noch jung. Du kannst noch viele Kinder bekommen", erzählt...