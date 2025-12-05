Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lydia Löser, Linda Heidrich und Christoph Reichel (v. l.) organisieren das „Fest der kleinen Sterne“ in Lengefeld.
Lydia Löser, Linda Heidrich und Christoph Reichel (v. l.) organisieren das „Fest der kleinen Sterne“ in Lengefeld. Bild: Michael Felber
Lydia Löser, Linda Heidrich und Christoph Reichel (v. l.) organisieren das „Fest der kleinen Sterne“ in Lengefeld.
Lydia Löser, Linda Heidrich und Christoph Reichel (v. l.) organisieren das „Fest der kleinen Sterne“ in Lengefeld. Bild: Michael Felber
Marienberg
„Fest der kleinen Sterne“ in Lengefeld sammelt Geld für Sternenkinder-Grabplatz
Von Michael Felber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Erzgebirge soll eine weitere Ruhestätte für Sternenkinder entstehen. Was es mit dem „Fest der kleinen Sterne“ auf sich hat und wo der Grabplatz geplant ist.

Sternenkinder, also vor oder bei Geburt verstorbene Kinder, sind auch heute noch ein Tabuthema, weiß Linda Heidrich aus eigener Erfahrung. Das Leid der betroffenen Familien ist groß. Um so unverständlicher ist es, wenn Bekannte mit Kommentaren reagieren wie: „Du bist noch jung. Du kannst noch viele Kinder bekommen“, erzählt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
18.10.2025
3 min.
Tradition trifft Moderne: Wie eine junge Erzgebirgerin das Lichterhaus neu erfindet
Susan und Uwe Uhlig mit Schlosshotel Purschenstein. Das entsteht in Kleinserie.
Aus der Landeshauptstadt zurück zur Werkbank im Erzgebirge: Susan Uhlig hat den Familienbetrieb übernommen, in dem Lichterhäuser entstehen. In das traditionelle Handwerk bringt sie frische Ideen.
Michael Felber
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
28.11.2025
4 min.
Eine Mail, die sprachlos macht: Wenn die frohe Botschaft nicht bis Weihnachten warten kann
Ines und Ronald Kaulfuß unterstützen mit dem Stiftungsverein Lydia Kaulfuß Betroffene von Morbus Wilson. Nun meldete sich die Mutter eines vor rund 20 Jahren erkrankten Kindes.
Seit rund 20 Jahren engagieren sich Ines und Ronald Kaulfuß mit dem nach ihrer Tochter benannten Stiftungsverein für Betroffene von Morbus Wilson. Nun erreichte sie ein besonderes Schreiben.
Joseph Wenzel
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel