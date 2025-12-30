Steinmetz aus Gelenau legt Entwurf für Sternenkinder-Gedenkstätte in Zschopau vor

Marienberg
In Lengefeld hat das „Fest der kleinen Sterne“ Spendengelder für einen Sternenkinder-Grabplatz in Zschopau gesammelt. Wie der aussehen wird, zeigt der Steinmetz.
Am 6. Dezember wurde in Lengefeld das „Fest der kleinen Sterne“ ausgerichtet. Der Flohmarkt für Baby- und Kleinkindbedarf brachte mehr als 500 Euro Spendengeld für eine Sternenkinder-Gedenkstätte in Zschopau. Und es ist schon das nächste Event geplant, bei dem für das Denkmal gesammelt wird. Am 25. Januar ist in Zusammenarbeit mit dem...
