Linda Heidrich und Lydia Löser (links) überreichen Christoph Reichel das Spendenglas. Bild: Michael Felber
Linda Heidrich und Lydia Löser (links) überreichen Christoph Reichel das Spendenglas. Bild: Michael Felber
Marienberg
Steinmetz aus Gelenau legt Entwurf für Sternenkinder-Gedenkstätte in Zschopau vor
Von Michael Felber
In Lengefeld hat das „Fest der kleinen Sterne“ Spendengelder für einen Sternenkinder-Grabplatz in Zschopau gesammelt. Wie der aussehen wird, zeigt der Steinmetz.

Am 6. Dezember wurde in Lengefeld das „Fest der kleinen Sterne“ ausgerichtet. Der Flohmarkt für Baby- und Kleinkindbedarf brachte mehr als 500 Euro Spendengeld für eine Sternenkinder-Gedenkstätte in Zschopau. Und es ist schon das nächste Event geplant, bei dem für das Denkmal gesammelt wird. Am 25. Januar ist in Zusammenarbeit mit dem...
