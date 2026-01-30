MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Neujahrsempfang präsentierte Lydia Franke (links) ein Lied über Zschopau.
Zum Neujahrsempfang präsentierte Lydia Franke (links) ein Lied über Zschopau. Bild: Stadtverwaltung Zschopau
Zum Neujahrsempfang präsentierte Lydia Franke (links) ein Lied über Zschopau.
Zum Neujahrsempfang präsentierte Lydia Franke (links) ein Lied über Zschopau. Bild: Stadtverwaltung Zschopau
Zschopau
Zschopau feiert ersten Neujahrsempfang im Bürgersaal
Von Michael Felber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Oberbürgermeister Arne Sigmund hat Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft, Medizin, Bildung, Sicherheit und Gemeinwohl geladen. Ein Lied von Tom Astor sorgte für Schmunzeln.

Als Oberbürgermeister Arne Sigmund zum Neujahrsempfang die Bühne des Bürgersaals betrat, ertönte aus den Lautsprechern ein Lied, das für Schmunzeln sorgte: Tom Astors „Irgendwie wird‘s schon gehen“. „Unsere Kassen, die sind leer. Wirtschaftswunder gibt‘s nicht mehr“, singt der Schlagersänger in der ersten Strophe. Aber neuer Mut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:19 Uhr
3 min.
Eintracht Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer
Wird überraschend neuer Trainer von Eintracht Frankfurt: Albert Riera. (Archivbild)
Die Suche nach einem Nachfolger von Dino Toppmöller hat in Frankfurt ein wenig gedauert. Jetzt steht der neue Chefcoach fest.
17:55 Uhr
3 min.
Zschopauer Stadtrat stimmt gegen Erhöhung von Elternbeiträgen für Kitas
In Zschopau bleiben die Elternbeiträge für Kitas zunächst einmal unverändert.
Die Beiträge der Eltern in Zschopau liegen im Moment unter den gesetzlich vorgegebenen Mindestsätzen. Dennoch lehnt der Stadtrat eine Anhebung ab. Wie geht es nun weiter?
Michael Felber
27.01.2026
3 min.
Zschopauer Bürgersaal kostet 10,85 Millionen Euro: Warum die Zahl jetzt öffentlich ist
Der Bürgersaal – die neue Kulturstätte am Anlagenpark in Zschopau.
Nach Kritik eines Stadtrats nennt die Stadtverwaltung Zschopau die Schlusskosten – und erklärt, wie sich die Endsumme zusammensetzt und die Förderung abgerechnet wird.
Mike Baldauf
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
19:40 Uhr
4 min.
"Phänomenale Leistung": Handballer spielen um den EM-Titel
Juri Knorr findet zurück zu alter Stärke.
Deutschland steht im Finale der Handball-Europameisterschaft. Angstgegner Kroatien kann die Mannschaft um Juri Knorr nicht stoppen. Im Endspiel könnte der Topfavorit warten.
Jordan Raza und Eric Dobias, dpa
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel