Zschopau feiert ersten Neujahrsempfang im Bürgersaal

Oberbürgermeister Arne Sigmund hat Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft, Medizin, Bildung, Sicherheit und Gemeinwohl geladen. Ein Lied von Tom Astor sorgte für Schmunzeln.

Als Oberbürgermeister Arne Sigmund zum Neujahrsempfang die Bühne des Bürgersaals betrat, ertönte aus den Lautsprechern ein Lied, das für Schmunzeln sorgte: Tom Astors „Irgendwie wird‘s schon gehen“. „Unsere Kassen, die sind leer. Wirtschaftswunder gibt‘s nicht mehr“, singt der Schlagersänger in der ersten Strophe. Aber neuer Mut...