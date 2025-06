Feuerwehr, soweit das Auge reicht: Dorf im Erzgebirge verwandelt sich für ein Wochenende in Blaulichthochburg

115 Mannschaften traten in Seiffen bei den 28. Jugendfeuerwehrtagen im Regionalbereich Mittleres Erzgebirge gegeneinander an. Eine Jugendfeuerwehr eroberte den ersten Platz gleich zweimal.

78 Zelte, aufgebaut an einem luftigen Höhenzug, dazu Feuerwehr, so weit das Auge reicht. Die Zufahrt zur Wettinhöhe in Seiffen hat sich am vergangenen Wochenende nicht nur sprichwörtlich in eine Blaulichthochburg verwandelt. Die 28. Jugendfeuerwehrtage im Regionalbereich Mittleres Erzgebirge wurden in diesem Jahr im Spielzeugdorf ausgerichtet....