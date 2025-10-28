Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Feuerwehr wurde am Montag zur Gasstation bei Deutschneudorf alarmiert.
Die Feuerwehr wurde am Montag zur Gasstation bei Deutschneudorf alarmiert. Bild: Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa
Marienberg
Feuerwehreinsatz an Gasstation im Erzgebirge
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Mehrere Wehren rückten am Montagmorgen zur Gasdruckregel- und Messanlage der Eugal-Pipeline bei Deutschneudorf aus. Was zu dem Einsatz bekannt ist.

Größerer Blaulichteinsatz im Erzgebirge: An der Gasdruckregel- und Messanlage der Eugal-Pipeline bei Deutschneudorf hat es am Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz gegeben. Gegen 5.40 Uhr rückten die Rettungskräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Deutschneudorf, Deutscheinsiedel, Seiffen und Olbernhau zu der Station an der Bergstraße aus. Dort...
22.09.2025
1 min.
Wasser statt Rauch: Brandmeldeanlage im Gewerbegebiet in Meerane löst Einsatz für Feuerwehr aus
Die Freiwillige Feuerwehr in Meerane war am Montagmorgen im Einsatz.
Die Feuerwehr ist am Montagmorgen mit fünf Fahrzeugen ausgerückt. Die Helfer waren bei einem Großhändler an der Seiferitzer Allee im Einsatz. Warum?
Holger Frenzel
22.09.2025
1 min.
Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Mehrere Wehren nach Wilischthal alarmiert
Ein Feuerwehreinsatz bei Wilischthal endete am Sonntag glimpflich.
Am Sonntagnachmittag wurden die Rettungskräfte zu einer brennenden Hütte im Wald bei Wilischthal alarmiert. Vor Ort gab es Entwarnung.
Joseph Wenzel
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
Mehr Artikel