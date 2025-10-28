Feuerwehreinsatz an Gasstation im Erzgebirge

Mehrere Wehren rückten am Montagmorgen zur Gasdruckregel- und Messanlage der Eugal-Pipeline bei Deutschneudorf aus. Was zu dem Einsatz bekannt ist.

Größerer Blaulichteinsatz im Erzgebirge: An der Gasdruckregel- und Messanlage der Eugal-Pipeline bei Deutschneudorf hat es am Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz gegeben. Gegen 5.40 Uhr rückten die Rettungskräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Deutschneudorf, Deutscheinsiedel, Seiffen und Olbernhau zu der Station an der Bergstraße aus. Dort...