  • Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge

Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Das war's: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Das war's: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Marienberg
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.

Es ist das Ende einer Ära im Erzgebirge: Die Fleischerei Kempe GmbH im Olbernhauer Ortsteil Blumenau schließt nach mehr als 130 Jahren endgültig ihre Türen. Ende Februar 2026 soll es soweit sein. Dann ist der Traditionsbetrieb mit all seinen Filialen Geschichte, sagt Insolvenzverwalter Frank Milimonka. Damit verschwindet ein Name, der über...
