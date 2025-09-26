Frische Brötchen ohne Bäckerbesuch: Das ist der neue Service für Olbernhau

Der nach eigenen Angaben größte Backwarenlieferdienst Europas hat das Erzgebirge entdeckt. Mit im Boot ist eine Lengefelder Bäckerei. Und das sieben Tage die Woche.

Frische Brötchen genießen, ohne selbst zur Bäckerei zu fahren: Im Raum Olbernhau ist das ab sofort Realität. Der Brötchen-Lieferservice „Morgengold“ bringt Backwaren direkt vor die Haustür. Auch in den umliegenden Ortsteilen wie Dörnthal, Hallbach oder Pfaffroda können Kunden das Angebot nutzen. Mit Beginn des Monats wurden die ersten... Frische Brötchen genießen, ohne selbst zur Bäckerei zu fahren: Im Raum Olbernhau ist das ab sofort Realität. Der Brötchen-Lieferservice „Morgengold“ bringt Backwaren direkt vor die Haustür. Auch in den umliegenden Ortsteilen wie Dörnthal, Hallbach oder Pfaffroda können Kunden das Angebot nutzen. Mit Beginn des Monats wurden die ersten...