Manfred Schmidt mit seinem Buch „Die alte Heimat“.
Manfred Schmidt mit seinem Buch „Die alte Heimat“. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Gedenktag ohne Feier: Böhmisch-Reizenhain 80 Jahre nach der ersten Vertreibung
Redakteur
Von Thomas Wittig
Günter Marx und Manfred Schmidt erinnern an einen schicksalhaften Tag: Am 8. August 1945 begann die Vertreibung der Deutschen aus Böhmisch-Reizenhain. Ein Buch erinnert an die alte Heimat.

Nein, eine Gedenkfeier wird es am 8. August nicht geben, sagen Manfred Schmidt und Günter Marx unisono. Dennoch ist dieser Freitag für die Familien der beiden Männer ein wichtiger Tag. Dafür muss man 80 Jahre in der Geschichte zurückreisen. Damals, am 8. August 1945, fand die erste Welle der wilden Vertreibung der deutschsprachigen...
04.06.2025
4 min.
8 min.
Mehr Artikel