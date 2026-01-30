MENÜ
  • „Es schneite weiße Armbinden“: Durch diesen Grenzbahnhof im Vogtland kamen 300.000 Sudetendeutsche - eine Chemnitzerin aus Saaz erzählt

Der Bahnhof Bad Brambach in der sowjetischen Besatzungszone wurde 1946 zur Durchgangsstation für mehr als 300.000 Vertriebene aus der Tschechoslowakei.
Der Bahnhof Bad Brambach in der sowjetischen Besatzungszone wurde 1946 zur Durchgangsstation für mehr als 300.000 Vertriebene aus der Tschechoslowakei. Bild: Archiv Erhard Adler
Gurkenernte 1943 in Saaz: vorn, zweite von rechts Berta Groß, geborene Häckl.
Gurkenernte 1943 in Saaz: vorn, zweite von rechts Berta Groß, geborene Häckl. Bild: privat
Berta Groß in ihrer Wohnung in Chemnitz.
Berta Groß in ihrer Wohnung in Chemnitz. Bild: Oliver Hach
Mit weißen Armbinden in Viehwaggons: Sudetendeutsche auf dem Weg zum ersten Transport der organisierten Vertreibung in Marienbad am 25. Januar 1946.
Mit weißen Armbinden in Viehwaggons: Sudetendeutsche auf dem Weg zum ersten Transport der organisierten Vertreibung in Marienbad am 25. Januar 1946. Bild: ullstein bild
Eine deutsch-tschechische Gedenktafel am Bahnhof Bad Brambach erinnert an das Grenzdurchgangslager und die Ereignisse vor 80 Jahren.
Eine deutsch-tschechische Gedenktafel am Bahnhof Bad Brambach erinnert an das Grenzdurchgangslager und die Ereignisse vor 80 Jahren. Bild: Oliver Hach
Saaz - Žatec mit dem Rathaus und dem kleinsten Hopfenfeld der Welt im Mai 2025.
Saaz - Žatec mit dem Rathaus und dem kleinsten Hopfenfeld der Welt im Mai 2025. Bild: Oliver Hach
„Es schneite weiße Armbinden“: Durch diesen Grenzbahnhof im Vogtland kamen 300.000 Sudetendeutsche - eine Chemnitzerin aus Saaz erzählt
Redakteur
Von Oliver Hach
Vor 80 Jahren begann die organisierte Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei. Im Westen blieben sie eine Volksgruppe mit verlorener Heimat, im Osten büßten sie als „Umsiedler“ ihre Identität ein.

In Bad Brambach ist die Welt zu Ende. Die südlichste Gemeinde Sachsens mit nur noch 1500 Einwohnern wirkt trotz ihres Kurzentrums meist wie ausgestorben. Verlassen steht das leere Bahnhofsgebäude am südlichen Ortsrand, ab und zu hält ein Triebwagen der Vogtlandbahn, der zwischen Zwickau und Eger pendelt. Es gab Zeiten, als hier Züge mit 1200...
