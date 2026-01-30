„Es schneite weiße Armbinden“: Durch diesen Grenzbahnhof im Vogtland kamen 300.000 Sudetendeutsche - eine Chemnitzerin aus Saaz erzählt

Vor 80 Jahren begann die organisierte Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei. Im Westen blieben sie eine Volksgruppe mit verlorener Heimat, im Osten büßten sie als „Umsiedler“ ihre Identität ein.

In Bad Brambach ist die Welt zu Ende. Die südlichste Gemeinde Sachsens mit nur noch 1500 Einwohnern wirkt trotz ihres Kurzentrums meist wie ausgestorben. Verlassen steht das leere Bahnhofsgebäude am südlichen Ortsrand, ab und zu hält ein Triebwagen der Vogtlandbahn, der zwischen Zwickau und Eger pendelt. Es gab Zeiten, als hier Züge mit 1200... In Bad Brambach ist die Welt zu Ende. Die südlichste Gemeinde Sachsens mit nur noch 1500 Einwohnern wirkt trotz ihres Kurzentrums meist wie ausgestorben. Verlassen steht das leere Bahnhofsgebäude am südlichen Ortsrand, ab und zu hält ein Triebwagen der Vogtlandbahn, der zwischen Zwickau und Eger pendelt. Es gab Zeiten, als hier Züge mit 1200...