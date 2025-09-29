Gefängnis statt Einreise: Haftbefehle bei Grenzkontrollen im Erzgebirge vollstreckt

Bundespolizisten hatten bei ihrer Kontrolle an der Grenze zu Tschechien Erfolg: Am Wochenende wurden in Reitzenhain mehrere Haftbefehle vollstreckt. Es ging teils um Strafgelder in vierstelliger Höhe.

Am Grenzübergang in Reitzenhain sind der Bundespolizei bei Kontrollen erneut Personen ins Netz gegangen, die zu Geldstrafen verurteilt worden waren. Die Kontrollierten wurden vor Ort zur Kasse gebeten – für einen Mann endete die Reise im Gefängnis. Am Grenzübergang in Reitzenhain sind der Bundespolizei bei Kontrollen erneut Personen ins Netz gegangen, die zu Geldstrafen verurteilt worden waren. Die Kontrollierten wurden vor Ort zur Kasse gebeten – für einen Mann endete die Reise im Gefängnis.