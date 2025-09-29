Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bundespolizei kontrollierte erneut an der Grenze zu Tschechien in Reitzenhain.
Die Bundespolizei kontrollierte erneut an der Grenze zu Tschechien in Reitzenhain. Bild: Symbolfoto: Kristian Hahn/Archiv
Die Bundespolizei kontrollierte erneut an der Grenze zu Tschechien in Reitzenhain.
Die Bundespolizei kontrollierte erneut an der Grenze zu Tschechien in Reitzenhain. Bild: Symbolfoto: Kristian Hahn/Archiv
Marienberg
Gefängnis statt Einreise: Haftbefehle bei Grenzkontrollen im Erzgebirge vollstreckt
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bundespolizisten hatten bei ihrer Kontrolle an der Grenze zu Tschechien Erfolg: Am Wochenende wurden in Reitzenhain mehrere Haftbefehle vollstreckt. Es ging teils um Strafgelder in vierstelliger Höhe.

Am Grenzübergang in Reitzenhain sind der Bundespolizei bei Kontrollen erneut Personen ins Netz gegangen, die zu Geldstrafen verurteilt worden waren. Die Kontrollierten wurden vor Ort zur Kasse gebeten – für einen Mann endete die Reise im Gefängnis.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
2 min.
Kontrollen am Grenzübergang Reitzenhain enden für zwei Männer im Gefängnis
Die Bundespolizei hat in Reitzenhain Haftbefehle vollstreckt (Symbolfoto).
Die Bundespolizei hat bei Kontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze in Reitzenhain Haftbefehle vollstreckt. Ein 46-Jähriger und ein 54-Jähriger durften nicht weiterfahren.
Annett Honscha
22.09.2025
2 min.
Grenzkontrollen im Erzgebirge: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle
Die Bundespolizei konnte in Reitzenhain zwei per Haftbefehl Gesuchte aufspüren.
Am Grenzübergang Reitzenhain spürte die Bundespolizei zwei Männer auf, gegen die Ausschreibungen zur Strafvollstreckung vorlagen. Es ging um Strafgelder in vierstelliger Höhe.
Joseph Wenzel
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
Mehr Artikel