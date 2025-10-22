Gefiederte Pracht: Große Vogelschau in der Stadthalle Marienberg wird vorbereitet

Zur Exoten- und Ziergeflügelschau am Wochenende werden mehr als 400 Tiere gezeigt. Die meisten davon stellt der gastgebende Verein aus.

Der Verein Erzgebirgische Ziergeflügel-, Exoten- und Kanarienzüchter Marienberg und Umgebung lädt am Wochenende zur 43. Großen Vogelschau in die Stadthalle. Die Veranstaltung gilt gleichzeitig als 13. offene Vereinsschau. „Insgesamt kommen wir auf über 400 Vögel", kündigt der Vereinsvorsitzende Rüdiger Partzsch an. Die Besucher...