Glocken aus Zöblitz auf dem Weg nach Innsbruck

Marienberg
Die Glocken der Zöblitzer Stadtkirche haben ihre Reise zur Restaurierung angetreten. Ein spannendes Kapitel im Rahmen der großen Turmsanierung beginnt.
Millimeterarbeit im Kirchturm: Am Donnerstag sind die Glocken der Zöblitzer Stadtkirche aus ihrem Domizil gehoben worden. Besonders der knapp eine Tonne schwere Koloss, die Ewigkeitsglocke aus dem 15. Jahrhundert, passte nur haarscharf durch die Turmöffnung.
