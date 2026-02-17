MENÜ
Der Zöblitzer Pfarrer Wolfram Rohloff neben den Balken im Kirchenschiff.
Der Zöblitzer Pfarrer Wolfram Rohloff neben den Balken im Kirchenschiff. Bild: Mike Baldauf
Jürgen Wagner mit Nägeln, die versteigert werden sollen. Über 30 Jahre war er Kirchner, kennt jedes Detail der Zöblitzer Stadtkirche.
Jürgen Wagner mit Nägeln, die versteigert werden sollen. Über 30 Jahre war er Kirchner, kennt jedes Detail der Zöblitzer Stadtkirche. Bild: Mike Baldauf
Alle Glocken sind zur Weihe im Kirchenschiff aufgebaut.
Alle Glocken sind zur Weihe im Kirchenschiff aufgebaut. Bild: Mike Baldauf
Marienberg
Wer will diese alten Balken haben? Kirchgemeinde im Erzgebirge versteigert Turmholz und Nägel
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Altes Holz, rostige Nägel – und die Frage, wer dafür bietet: In der Stadtkirche Zöblitz steht am Sonnabend eine ungewöhnliche Versteigerung an. Was dahintersteckt und warum die Stücke mehr sind als bloßes Altmaterial.

Wer bietet freiwillig auf alte Turmbalken – und auf rostige, handgeschmiedete Nägel? Am Sonnabend dürfte die Stadtkirche Zöblitz genau diese Menschen anziehen: Sammler mit Sinn für Geschichte, Bastler mit großen Plänen, vielleicht auch Handwerker, die Holz nicht als Brennstoff sehen, sondern als Erzählstoff.
