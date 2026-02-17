Wer will diese alten Balken haben? Kirchgemeinde im Erzgebirge versteigert Turmholz und Nägel

Altes Holz, rostige Nägel – und die Frage, wer dafür bietet: In der Stadtkirche Zöblitz steht am Sonnabend eine ungewöhnliche Versteigerung an. Was dahintersteckt und warum die Stücke mehr sind als bloßes Altmaterial.

Wer bietet freiwillig auf alte Turmbalken – und auf rostige, handgeschmiedete Nägel? Am Sonnabend dürfte die Stadtkirche Zöblitz genau diese Menschen anziehen: Sammler mit Sinn für Geschichte, Bastler mit großen Plänen, vielleicht auch Handwerker, die Holz nicht als Brennstoff sehen, sondern als Erzählstoff.