Grenzverkehr im Erzgebirge im Wandel: Von der Bahnstrecke zur B 174

Eine Sonderausstellung im Preßnitztalmuseum in Niederschmiedeberg zeigt eine bedeutende Bahnverbindung. Was machte sie so wichtig?

Die 150-jährige Geschichte der Bahnstrecke von Marienberg über Reitzenhain nach Krima (Křimov) beleuchtet seit Ostersonntag eine Ausstellung im Preßnitztalmuseum Niederschmiedeberg. Besonders für den Güterverkehr erlangte die Bahnverbindung große Bedeutung. Die Industrialisierung in den Gebirgstälern benötigte bessere...