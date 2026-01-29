MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Polizisten haben in Deutschneudorf ein Haus durchsucht.
Polizisten haben in Deutschneudorf ein Haus durchsucht. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Polizisten haben in Deutschneudorf ein Haus durchsucht.
Polizisten haben in Deutschneudorf ein Haus durchsucht. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Marienberg
Großaufgebot der Polizei rückt in Deutschneudorf an
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 20 Polizisten waren am Donnerstagmorgen im Einsatz. Ein Gebäude wurde durchsucht.

Ein Großaufgebot der Polizei hat am Donnerstagmorgen in Deutschneudorf für Aufsehen gesorgt. Rund 20 Polizisten rückten mit einem halben Dutzend Fahrzeugen an der Salzstraße an. Anwohner beobachten den Einsatz und fragten sich, was es mit dem Großaufgebot auf sich hat. Polizeisprecher Christopher Raeke bestätigte am Nachmittag gegenüber...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
27.01.2026
2 min.
Knallgeräusche: Polizei durchsucht Waldgebiet im Erzgebirge
Die Polizei hat nach Knallgeräuschen ein Waldstück durchsucht.
Für Aufsehen hat ein Polizeieinsatz in Oelsnitz gesorgt. Zuvor war ein Trafohäuschen beschädigt worden. Ein Anwohner fühlt sich gar an den Blackout in Berlin erinnert. Doch was ist dran?
Michael Urbach
19.01.2026
3 min.
Brand von Batterien im Ärztehaus Mittweida: Schadenssumme ist hoch – Feuerwehr gibt Tipp für Akku-Besitzer
Apotheke und Ärztehaus an der Lauenhainer Straße in Mittweida.
Im Ärztehaus Mittweida gerieten Batterien einer Notstromversorgung der Apotheke in Brand, es entstand starker Rauch. Zwei Menschen wurden verletzt – ein Premiereneinsatz für die Feuerwehr Mittweida.
Franziska Bernhardt-Muth
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel