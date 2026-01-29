Großaufgebot der Polizei rückt in Deutschneudorf an

Marienberg
Rund 20 Polizisten waren am Donnerstagmorgen im Einsatz. Ein Gebäude wurde durchsucht.
Ein Großaufgebot der Polizei hat am Donnerstagmorgen in Deutschneudorf für Aufsehen gesorgt. Rund 20 Polizisten rückten mit einem halben Dutzend Fahrzeugen an der Salzstraße an. Anwohner beobachten den Einsatz und fragten sich, was es mit dem Großaufgebot auf sich hat. Polizeisprecher Christopher Raeke bestätigte am Nachmittag gegenüber...
