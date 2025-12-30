MENÜ
Marcel Nestler und Gottfried Schreiter (v. l.) sind auf der „Lipsia- Bundesschau“ Deutsche Meister geworden.
Marcel Nestler und Gottfried Schreiter (v. l.) sind auf der „Lipsia- Bundesschau“ Deutsche Meister geworden.
Marienberg
Großrückerswalde startet mit Schau von Rassegeflügel und Rassekaninchen in neues Jahr
Von Jan Görner
In der Turnhalle der Evangelischen Oberschule sind etwa 560 Tiere zu sehen. Die Vorbereitung der Schau war von Unsicherheit geprägt.

Die Großrückerswalder Rassegeflügel- und Rassekaninchenzüchter veranstalten am 3. und 4. Januar 2026 in der Turnhalle der Evangelischen Oberschule ihre 88. Schau. Dabei werden etwa 460 Tiere der Geflügelsparten sowie fast 100 Kaninchen verschiedenster Rassen und Farbschläge zu sehen sein. Das Geflügel teilt sich auf in Puten, Gänse, Enten,...
Mehr Artikel