Großrückerswalde steckt eine halbe Million Euro in neue Spielplätze

Sowohl an der Großrückerswalder Kindertagesstätte als auch an der Grundschule soll gebaut werden. Worauf sich die Familien freuen dürfen.

Großrückerswalde will familienfreundlicher werden. Damit das gelingt, werden gleich zwei neue Spielplätze geschaffen. Der eine entsteht am Richterweg und damit ganz in der Nähe der Kindertagesstätte „Kunterbuntes Spatzennest“. Beim anderen handelt es sich um den Spielplatz an der Grundschule. Die geplante Gesamtinvestition beläuft sich...