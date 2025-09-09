„Gruß aus Kühnhaide“: Drei Schwibbögen für die Grenzgemeinde

Karla Bräuer organisiert und veranstaltet alljährlich zur Kirmes in Kühnhaide Flohmärkte. Den Erlös daraus behält sie aber nicht für sich.

„Gruß aus Kühnhaide“ – den Schriftzug tragen drei Metall-Schwibbögen, die künftig an der Schule, der Kirche sowie der Ortspyramide in dem Marienberger Ortsteil stehen sollen. Jeder ist etwa 3,50 Meter breit. Neben Engel und Bergmann findet sich auf den Bögen die Kühnhaidner Kirche. Gestiftet hat die Schwibbögen im Wert von 3000 Euro...