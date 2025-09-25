Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Guter Anfang, kein großer Wurf: So reagieren Erzgebirgsstädte auf die Gema-Entlastung bei Weihnachtsmärkten

Auch wenn Livemusik auf dem Weihnachtsmarkt erklingt – wie zur Eröffnung 2024 in Marienberg – wird eine Gebühr für die Gema fällig.
Auch wenn Livemusik auf dem Weihnachtsmarkt erklingt – wie zur Eröffnung 2024 in Marienberg – wird eine Gebühr für die Gema fällig. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Auch wenn Livemusik auf dem Weihnachtsmarkt erklingt – wie zur Eröffnung 2024 in Marienberg – wird eine Gebühr für die Gema fällig.
Auch wenn Livemusik auf dem Weihnachtsmarkt erklingt – wie zur Eröffnung 2024 in Marienberg – wird eine Gebühr für die Gema fällig. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Marienberg
Guter Anfang, kein großer Wurf: So reagieren Erzgebirgsstädte auf die Gema-Entlastung bei Weihnachtsmärkten
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zähen Verhandlungen gibt es eine Entspannung bei Musikgebühren, doch die Kommunen sind skeptisch. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag spricht von einem Teilerfolg. Was steckt dahinter?

„Last Christmas“ darf bleiben – zumindest etwas günstiger. Nach zähen Verhandlungen hat die Gema (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) eine Senkung ihrer Musiklizenzgebühren für Weihnachtsmärkte um 35 Prozent angekündigt. Vier Jahre lang gilt der neue Tarif. Ein Signal der Entspannung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
9 min.
Oliver K. seit einem Jahr im Erzgebirge vermisst: „Wir haben angefangen - wir bringen es auch zu Ende“
Am 8. Oktober 2024 verliert sich die Spur eines 34-jährigen Annaberg-Buchholzers. Indizien weisen darauf hin: Der Schwarzbefahrer wurde in einem Stollen verschüttet.
Am 8. Oktober 2024 verliert sich in Frohnau die Spur des Schwarzbefahrers. Indizien weisen auf ein Unglück unter Tage hin. Ist der Fall ein Cold Case, ein ungeklärter Kriminalfall – und was haben Influencer damit zu tun?
Katrin Kablau
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
10:00 Uhr
4 min.
Radon im Erzgebirge: Kinder müssen umziehen
Die Kinder der „Sonnenhütchen“-Gruppe gehen eigentlich in Frohnau in die Kita. Während dort gebaut wird, sind sie in Annaberg bei den „Pöhlbergzwergen“ untergekommen.
In der Kita „Kleine Silberlinge“ in Frohnau wird gebaut. Wo die Kinder Unterschlupf gefunden haben und wie sie zurechtkommen.
Natalie Süß
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
Mehr Artikel