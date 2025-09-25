Guter Anfang, kein großer Wurf: So reagieren Erzgebirgsstädte auf die Gema-Entlastung bei Weihnachtsmärkten

Marienberg
Nach zähen Verhandlungen gibt es eine Entspannung bei Musikgebühren, doch die Kommunen sind skeptisch. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag spricht von einem Teilerfolg. Was steckt dahinter?
„Last Christmas“ darf bleiben – zumindest etwas günstiger. Nach zähen Verhandlungen hat die Gema (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) eine Senkung ihrer Musiklizenzgebühren für Weihnachtsmärkte um 35 Prozent angekündigt. Vier Jahre lang gilt der neue Tarif. Ein Signal der Entspannung...
