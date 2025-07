Haus in Brand: Von der Flammenfront in Gohrischheide zum Großeinsatz im Erzgebirge

Am Mittwochabend sind 80 Einsatzkräfte zu einem Brand im Marienberger Ortsteil Satzung alarmiert worden. Einige Feuerwehrleute kamen erst Minuten zuvor von einem anderen Großbrand zurück.

Es gibt Fälle, da übersteigen die Anforderungen eines realen Einsatzes auch das ausgefeilteste Übungsszenario. Ein solcher Löscheinsatz ereignete sich am Mittwochabend in Satzung. Dort war gegen 18.30 Uhr ein leerstehendes Haus an der Satzunger Hauptstraße in Flammen aufgegangen. Für mehrere Feuerwehrleute der Region ging es deshalb...