Hunderte Zuschauer säumten den Weg des Umzugs in Satzung. Bild: Kristian Hahn
Hunderte Zuschauer säumten den Weg des Umzugs in Satzung. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
2000 Zuschauer bei großem Faschingsumzug im Erzgebirge: Das sind die schönsten Bilder
Von Kristian Hahn
Winterwetter? Kein Problem für Satzung. Beim Karnevalsumzug am Sonntag zogen 25 fantasievolle Motive durch den Ortsteil von Marienberg – von den Simpsons bis zum „Schuh des Manitu“.

Wer braucht schon Rio oder Köln, wenn er Satzung haben kann? Zum 48. Mal bewies der Marienberger Ortsteil am Sonntag, dass man auch bei Winterwetter und minus fünf Grad Celsius eine Party feiern kann.
