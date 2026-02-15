In Plauen sind die Narren los: Bilder vom größten Faschingsumzug des Vogtlandes

Plauen
Die größte Stadt im Vogtland hat am Sonntag zum 30. Mal einen großen Karnevalsumzug erlebt. Tausende Menschen säumten die Strecke und feierten bei bestem Wetter eine bunte Faschingsparty.
Die Plauener Innenstadt war seit dem Mittag fest in der Hand tausender Närrinnen und Narren. Sie säumten die Strecke des 30. Karnevalsumzugs, der sich pünktlich um 14 Uhr am Westbahnhof in Bewegung setzte. Über Neundorfer- und Marktstraße rollte er zum Altmarkt, wo die Party bis in die Abendstunden mit DJ Atze weiterging. Der Verein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.