  • 30. Karnevalsumzug durch Plauen setzt in diesem Jahr noch eins drauf: Neues Catering, neue Bühne und mehr Zeit zum Feiern

Bunt und stimmungsvoll wird es am Sonntag wieder sein, wenn zum 30. Mal der Karnevalsumzug durch Plauen zieht. Anders als vor zwei Jahren können die Regenschirme diesmal zu Hause bleiben. Es ist kaltes, aber trockenes Wetter angekündigt.
Bunt und stimmungsvoll wird es am Sonntag wieder sein, wenn zum 30. Mal der Karnevalsumzug durch Plauen zieht. Anders als vor zwei Jahren können die Regenschirme diesmal zu Hause bleiben. Es ist kaltes, aber trockenes Wetter angekündigt.
Zu den mehr als 30 Vereinen beim diesjährigen Karnevalsumzug wird auch JCC Jocketaer Carneval Club gehören.
Zu den mehr als 30 Vereinen beim diesjährigen Karnevalsumzug wird auch JCC Jocketaer Carneval Club gehören.
VVC-Vizepräsidentin Birgit Scheibe und VVC-Ehrenpräsident Joachim Kriester freuen sich auf den 30. Plauener Karnevalsumzug und zeigen den diesjährigen Jubiläumsorden.
VVC-Vizepräsidentin Birgit Scheibe und VVC-Ehrenpräsident Joachim Kriester freuen sich auf den 30. Plauener Karnevalsumzug und zeigen den diesjährigen Jubiläumsorden.
Plauen
30. Karnevalsumzug durch Plauen setzt in diesem Jahr noch eins drauf: Neues Catering, neue Bühne und mehr Zeit zum Feiern
Von Bernd Jubelt
Am Sonntag werden wieder Tausende Närrinnen und Narren auf Plauens Straßen unterwegs sein. Der Verein Vogtländischer Carnevalisten lädt zum großen Karnevalsumzug ein. Was ist geplant?

Plauen wird am Sonntag zur sächsischen Faschingshochburg. Bis zu 25.000 Besucher werden erwartet, wenn zum 30. Mal der Karnevalsumzug durch die Kreisstadt zieht. Damit laufen die Vogtländer im Jubiläumsjahr den Närrinnen und Narren im sächsischen Radeburg langsam den Rang ab, die alljährlich damit werben, den größten Karnevalsumzug...
