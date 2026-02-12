30. Karnevalsumzug durch Plauen setzt in diesem Jahr noch eins drauf: Neues Catering, neue Bühne und mehr Zeit zum Feiern

Plauen
Am Sonntag werden wieder Tausende Närrinnen und Narren auf Plauens Straßen unterwegs sein. Der Verein Vogtländischer Carnevalisten lädt zum großen Karnevalsumzug ein. Was ist geplant?
Plauen wird am Sonntag zur sächsischen Faschingshochburg. Bis zu 25.000 Besucher werden erwartet, wenn zum 30. Mal der Karnevalsumzug durch die Kreisstadt zieht. Damit laufen die Vogtländer im Jubiläumsjahr den Närrinnen und Narren im sächsischen Radeburg langsam den Rang ab, die alljährlich damit werben, den größten Karnevalsumzug...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.