Hexenfeuer in Gefahr? Deutscher Wetterdienst prognostiziert diese Waldbrandwarnstufen für das Erzgebirge

Nach dem sonnigen Wochenende fällt auch bis einschließlich 30. April kein Tropfen Regen mehr. Was das bedeutet, haben die Feuerwehren schon im März zu spüren bekommen.

Hexenfeuer ohne Feuer. Dieses Szenario will niemand. In den vergangenen Jahren ist das in Sachsen jedoch immer wieder Thema gewesen. Grund: Trockenheit plus Waldbrandwarnstufe 5. Das war etwa 2019 der Fall und zuletzt vergangenes Jahr in Teilen der Kreise Bautzen und Görlitz. Und erst vor wenigen Tagen wurden Osterfeuer abgesagt, die überwiegend...