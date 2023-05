Historisches Handwerk steht in Seiffen im Mittelpunkt

Hunderte Interessierte haben am Freitag bereits dem Erzgebirgischen Freilichtmuseum in Seiffen einen Besuch abgestattet. Dort stehen bei den Tagen des Historischen Handwerks zum wiederholten Mal ausgewählte Handwerke und Technologien des ländlichen Raumes im Mittelpunkt. Wie immer, so sagt der Restauratorische Leiter des Museums Jörg Bunjes, seien...