Hotel „Waldesruh“ Lengefeld: Insolvenzverfahren ist eröffnet – das müssen Gäste jetzt wissen

Trotz der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. September geht der Betrieb weiter. Dennoch haben sich einige Dinge geändert. Das betrifft nicht nur die Öffnungszeiten.

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen von Jörg Nieschalk ist eröffnet worden. Davon betroffen ist der Geschäftsbetrieb seines Hotels und Restaurants „Waldesruh" in Lengefeld. Der läuft trotz dieser Entscheidung des Amtsgerichtes Chemnitz weiter, teilt André Müller mit. Der Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht wurde zum...