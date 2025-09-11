Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Hotel „Waldesruh“ Lengefeld: Insolvenzverfahren ist eröffnet – das müssen Gäste jetzt wissen

Das Insolvenzverfahren rund um das Restaurant und Hotel „Waldesruh“ in Lengefeld soll helfen, eine tragfähige Lösung für die dauerhafte Sicherung des Hauses zu entwickeln.
Das Insolvenzverfahren rund um das Restaurant und Hotel „Waldesruh“ in Lengefeld soll helfen, eine tragfähige Lösung für die dauerhafte Sicherung des Hauses zu entwickeln. Bild: Kristian Hahn
Das Insolvenzverfahren rund um das Restaurant und Hotel „Waldesruh“ in Lengefeld soll helfen, eine tragfähige Lösung für die dauerhafte Sicherung des Hauses zu entwickeln.
Das Insolvenzverfahren rund um das Restaurant und Hotel „Waldesruh“ in Lengefeld soll helfen, eine tragfähige Lösung für die dauerhafte Sicherung des Hauses zu entwickeln. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Hotel „Waldesruh“ Lengefeld: Insolvenzverfahren ist eröffnet – das müssen Gäste jetzt wissen
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. September geht der Betrieb weiter. Dennoch haben sich einige Dinge geändert. Das betrifft nicht nur die Öffnungszeiten.

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen von Jörg Nieschalk ist eröffnet worden. Davon betroffen ist der Geschäftsbetrieb seines Hotels und Restaurants „Waldesruh“ in Lengefeld. Der läuft trotz dieser Entscheidung des Amtsgerichtes Chemnitz weiter, teilt André Müller mit. Der Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht wurde zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Automobilkrise trifft Unternehmen im Erzgebirge: Zulieferer muss Insolvenz anmelden
Die DMB Metallverarbeitung in Beierfeld musste Insolvenz anmelden. Die Produktion läuft weiter.
Die DMB Metallverarbeitung in Beierfeld hat Insolvenz angemeldet. Der Autozulieferer geriet wegen massiver Umsatzrückgänge in finanzielle Schieflage. Der Geschäftsbetrieb geht weiter.
Thomas Mehlhorn
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
05.08.2025
4 min.
Insolvenzschock: Traditionshotel „Waldesruh“ in Lengefeld kämpft ums Überleben
Seit 30 Jahren am Markt, jetzt insolvent: Der Hotelbetrieb „Waldesruh“ in Lengefeld.
Inhaber Jörg Nieschalk selbst hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Seit knapp 30 Jahren betreibt er das Haus. Wie geht es damit jetzt weiter?
Thomas Wittig
13:32 Uhr
2 min.
Brandstiftung an Bahn-Schaltkasten? Ermittler suchen Zeugen
Die Ermittlungen zu der mutmaßlich vorsätzlichen Brandstiftung an einem Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover dauern an.
Eine zerstörte Kabelanlage nahe Hannover hat für massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Welche Erkenntnisse haben die Ermittler?
Mehr Artikel