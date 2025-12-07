Hunderte Besucher erleben stimmungsvolle Bergparade in Olbernhau

Marienberg
Ein Bergaufzug mit mehr als 200 Trachtenträgern ist am Samstag einer der Höhepunkte des diesjährigen Olbernhauer Weihnachtsmarktes gewesen.
Am Vorabend des zweiten Advents ist eine Bergparade durch die von Hunderten Schaulustigen gesäumten Straßen des Olbernhauer Stadtzentrums bis ins Rittergut gezogen. Dort wurde ein halbstündiges Bergzeremoniell abgehalten, welches von zwei Bergkapellen musikalisch umrahmt wurde. Zehn Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine waren beteiligt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.