Regionale Nachrichten und News
Bild: KRISTIAN HAHN
Marienberg
Hunderte Besucher erleben stimmungsvolle Bergparade in Olbernhau
Von Kristian Hahn
Ein Bergaufzug mit mehr als 200 Trachtenträgern ist am Samstag einer der Höhepunkte des diesjährigen Olbernhauer Weihnachtsmarktes gewesen.

Am Vorabend des zweiten Advents ist eine Bergparade durch die von Hunderten Schaulustigen gesäumten Straßen des Olbernhauer Stadtzentrums bis ins Rittergut gezogen. Dort wurde ein halbstündiges Bergzeremoniell abgehalten, welches von zwei Bergkapellen musikalisch umrahmt wurde. Zehn Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine waren beteiligt....
