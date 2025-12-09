In der zweiten Dezemberwoche: Zweistellige Plusgrade am Kamm des Erzgebirges

Marienberg
Vor zweieinhalb Wochen wurden im „Sächsischen Sibirien“ zweistellige Minuswerte gemessen. Nun schlägt das Thermometer in die andere Richtung aus.
Vor rund zwei Wochen wurden aus dem erzgebirgischen Grenzdorf Kühnhaide rekordverdächtige Kältewerte gemeldet. Minus 22 Grad Celsius zeigte das Thermometer, in Bodennähe sogar Minus 25 Grad.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.