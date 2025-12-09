In der zweiten Dezemberwoche: Zweistellige Plusgrade am Kamm des Erzgebirges

Vor zweieinhalb Wochen wurden im „Sächsischen Sibirien“ zweistellige Minuswerte gemessen. Nun schlägt das Thermometer in die andere Richtung aus.

Vor rund zwei Wochen wurden aus dem erzgebirgischen Grenzdorf Kühnhaide rekordverdächtige Kältewerte gemeldet. Minus 22 Grad Celsius zeigte das Thermometer, in Bodennähe sogar Minus 25 Grad.