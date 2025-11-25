In wenigen Stunden ist es soweit: Der Marienberger Weihnachtsmarkt öffnet

Die Händler sind bis zuletzt mit dem Einräumen und Ausgestalten ihrer Buden beschäftigt. Beim ersten Ansturm muss alles passen.

Nur noch wenige Stunden, dann ist es wieder soweit: Der Weihnachtsmarkt Marienberg öffnet seine Türen. Das passiert offiziell am Mittwoch, 18 Uhr mit Kurrende St. Marien und der Bergkapelle Pobershau. Bis dahin haben die Budenbetreiber noch alle Hände voll zu tun. Ina Schmidt etwa vom „Weihnachtsstübl“ muss mit ihrem Mann Kai noch diverse...