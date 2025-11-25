Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Thomas Wittig
Marienberg
In wenigen Stunden ist es soweit: Der Marienberger Weihnachtsmarkt öffnet
Redakteur
Von Thomas Wittig
Die Händler sind bis zuletzt mit dem Einräumen und Ausgestalten ihrer Buden beschäftigt. Beim ersten Ansturm muss alles passen.

Nur noch wenige Stunden, dann ist es wieder soweit: Der Weihnachtsmarkt Marienberg öffnet seine Türen. Das passiert offiziell am Mittwoch, 18 Uhr mit Kurrende St. Marien und der Bergkapelle Pobershau. Bis dahin haben die Budenbetreiber noch alle Hände voll zu tun. Ina Schmidt etwa vom „Weihnachtsstübl“ muss mit ihrem Mann Kai noch diverse...
13.11.2025
2 min.
Nach rund achteinhalb Monaten Bauzeit: B 171 in Marienberg wird komplett freigegeben
Auf der B 171 in Marienberg sind am Donnerstag die Markierungen aufgebracht worden.
Mit der Fertigstellung endet eines der größten Straßenbauprojekte der vergangenen Jahre in Marienberg. Neue Technik, frische Markierungen und barrierefreie Übergänge sollen Verkehr sicherer machen.
Thomas Wittig
16.10.2025
2 min.
Rettungshubschrauber landet auf Marienberger Markt: Das ist der Grund
Bauhof-Mitarbeiter haben am Donnerstag die erste Weihnachtsmarkt-Bude aufgestellt. Dabei kam es zu einem schweren Unfall. Jetzt ermittelt die Kripo.
Thomas Wittig
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:45 Uhr
4 min.
Die Drohmails des "Schweinetreffs": Polizei hebt Gruppe aus
Die Drohmails lösten große Polizeieinsätze aus - etwa im Mai 2024 in Essen. (Archivbild)
Mutmaßlich war es die Lust am Schrecken anderer - ein Staatsanwalt nennt es "asozial": Ermittler nehmen eine Gruppe ins Visier, die mit falschen Drohungen bundesweit die Polizei in Atem hielt.
Andrea Löbbecke und Jenny Tobien, dpa
16:44 Uhr
1 min.
Auto fängt auf A72 bei Reichenbach Feuer
Die Kameraden der Feuerwehr haben fast drei Stunden lang den brennenden Pkw gelöscht. (Symbolbild)
Es kommt zu einer plötzlichen Panne, die einen stundenlangen Feuerwehreinsatz auslöst und eine Auffahrt lahmlegt. Die betroffene Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon.
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
Mehr Artikel