Regionale Nachrichten und News
Der Weihnachtsmann steht nach langem Tiefschlaf aus seinem Bett auf.
Der Weihnachtsmann steht nach langem Tiefschlaf aus seinem Bett auf. Bild: Michael Felber
Der Weihnachtsmann steht nach langem Tiefschlaf aus seinem Bett auf.
Marienberg
Ist denn schon Weihnachten? Hier im Erzgebirge wurde jetzt der Weihnachtsmann geweckt
Von Michael Felber
Drei Monate vor dem Weihnachtsfest ist in Seiffen jetzt der Weihnachtsmann aus seinem wohlverdienten Schlummer geholt worden. Aber warum eigentlich so zeitig?

Den Weihnachtsmann aus seiner langen Sommerpause zu holen, ist gar nicht so einfach. Denn zunächst muss er erst mal gefunden werden. Die Spieler der Seiffener Kindertrachtengruppe hatten für diese Aufgabe am Samstag im Haus des Gastes drei Rätsel zu lösen, nämlich drei Märchen zu erraten. In seinem Bett befreiten sie den Weihnachtsmann von...
Mehr Artikel