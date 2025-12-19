Jüdische Kultur im Erzgebirge: Konzert-Highlight am 10. Januar

Jiddische Musik trifft auf Poesie: Valeriya Shishkova und Di Vanderer gestalten einen besonderen Abend in der Baldauf-Villa in Marienberg. Welche musikalischen Höhepunkte erwarten die Gäste?

Im Jahr der Jüdischen Kultur in Sachsen findet am Samstag, 10. Januar, ein Konzert von Valeriya Shishkova und Di Vanderer in der Baldauf-Villa in Marienberg statt. Das Programm trägt den Titel „A teyl vun dir – a teyl vun mir“ und beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro. Veranstalter ist der Kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises.