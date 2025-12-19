MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Valeriya Shishkova und und Di Vanderer kommen im Jahr der Jüdischen Kultur in Sachsen auch ins Erzgebirge.
Valeriya Shishkova und und Di Vanderer kommen im Jahr der Jüdischen Kultur in Sachsen auch ins Erzgebirge. Bild: Yury Shishkov
Valeriya Shishkova und und Di Vanderer kommen im Jahr der Jüdischen Kultur in Sachsen auch ins Erzgebirge.
Valeriya Shishkova und und Di Vanderer kommen im Jahr der Jüdischen Kultur in Sachsen auch ins Erzgebirge. Bild: Yury Shishkov
Marienberg
Jüdische Kultur im Erzgebirge: Konzert-Highlight am 10. Januar
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jiddische Musik trifft auf Poesie: Valeriya Shishkova und Di Vanderer gestalten einen besonderen Abend in der Baldauf-Villa in Marienberg. Welche musikalischen Höhepunkte erwarten die Gäste?

Im Jahr der Jüdischen Kultur in Sachsen findet am Samstag, 10. Januar, ein Konzert von Valeriya Shishkova und Di Vanderer in der Baldauf-Villa in Marienberg statt. Das Programm trägt den Titel „A teyl vun dir – a teyl vun mir“ und beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro. Veranstalter ist der Kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.12.2025
5 min.
Freistaat will ein Jahr lang Tacheles reden: 2026 wird das „Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen“ gefeiert
Ministerin Barbara Klepsch und Küf Kaufmann, Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde Leipzig, enthüllten die in Seiffen produzierte Chanukkia, den neunarmigen Leuchter, die das Jahr der jüdischen Kultur begleiten wird.
Nahezu 400 Veranstaltungen in Städten und auch im ländlichen Raum stehen auf dem Programm, darunter Ausstellungen, Konzerte, Gesprächsformate und Festivals. Und: Es soll mehr Sachlichkeit in die Diskurse einziehen.
Matthias Zwarg
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
21.11.2025
1 min.
Erzgebirgische Autorin stellt neues Kinderbuch vor
Nora Engelbrecht, hier mit ihrem Buch „Müffel Büffel“, kommt in die Baldauf-Villa.
Nora Engelbrecht liest in der Marienberger Baldauf-Villa.
Babette Zaumseil
18:00 Uhr
9 min.
Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025?
Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.
unserer Redaktion
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel